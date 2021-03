SC Hearrenfean ferrast troch oerstap Gerry Hamstra nei Ajax: 'Net sjyk en earlik'

Gerry Hamstra moat by de Amsterdamske fuotbalklup de nije rjochterhân fan Marc Overmars wurde. "Maar er waren meer clubs die interesse hadden", seit Roozemond. Hy is net wiis oer de gong fan saken. "We zijn onaangenaam verrast door zijn vertrek. We zijn een chique club die altijd open en eerlijk is. Dat is Gerry in dit geval niet geweest."

Roozemond: net genôch jeugd trochbrutsen

No moat SC Hearrenfean dus op syk nei in ferfanger fan Hamstra. Cees Roozemond hat mear krityk op Hamstra: "Technisch manager is meer dan alleen het kopen en verkopen van spelers. Als je kijkt naar onze jeugdopleiding en naar het aantal jeugdspelers dat is doorgebroken, dan staan we in de onderste regionen van de eredivisie."

Wa't de ferfanger fan Hamstra wurdt, is noch net dúdlik. SC Hearrenfean hat yntusken in listje mei ferfangers klear lizzen, mar der is ek noch in soad kennis yn de klup sels, seit Roozemond.