Noch gjin gaswinning Waadsee: moasje twingt regear ta wachtsjen op ûndersyk

It regear is nei oanlieding fan eardere moasjes dwaande mei ûndersyk nei de gefolgen fan gaswinning. Yn Grinslân hat mynbou foar in lang trajekt oan skeawerstel en in stadige útfiering fan fersterking fan huzen. By it Waad soe it ta 'onomkeerbaare, niet te herstellen schade' liede kinne. It Waad is UNESCO Werelderfgoed en it hat in unyk ekosysteem dat fan belang is foar mear as 10.000 seldsume plant- en diersoarten. De meast aktuele plannen foar gaswinning leine by Ternaard. De moasje hâldt yn dat der foarearst gjin gaswinning by Ternaard komt, wat de NAM wol graach wol.