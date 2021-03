It Fryske coronajier: "In jier om gau te ferjitten"

Sjoch hjir nei in spesjaal telefyzjeprogramma oer corona, it firus dat woansdei eksakt ien jier yn Fryslân is. Wy sjogge werom mei ûnder oare in longdokter, in sjoernalist, in kroecheigener en in reisburo. Want dizze krisis hat eltsenien rekke. De útstjoering set útein om 21.00 oere.