Reissektor smachtet nei ferromming: "It negative oer it reizgjen stekt wol"

Neffens de ANWB binne in soad reizgers noch wol foarsichtich mei it boeken fan fakânsjes. Se wachtsje noch hieltyd ôf, fernimt ek Nynke de Vries dy't by Internoord de klanten te wurd stiet. "It hat wol swier west. Yn it begjin wie Rutte net al te posityf oer de reisbrânsj, dat stekt wol. Want wy dogge ek ús bêst. Myn wurkjouwer is ek in lokale ûndernimmer dy't jild fertsjinje moat. Dan sizze minsken: as je no reizgje, dan binne je asosjaal. Mar aldergeloks wie it de lêste parsekonferinsje better. It begjin is der."

Measte fraach nei Europa

De measte ynteresse is der foar reizen binnen Europa. De Vries: "Ik merk dat minsken wer nocht hawwe om op reis te gean. Minsken fine it noch wol spannend. Sy freegje oft sy bygelyks yn july wer op fakânsje kinne. Mar dat witte wy fansels ek net wis. Minsken wolle benammen nei Europa, lannen lykas Grikelân en Spanje. Nederlân sit al hiel fol en it is hiel djoer. Foar itselde jild sitte je yn it bûtenlân."