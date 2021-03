Professor Van den Berg: "Stem kandidaat op net-niet verkiesbare plek"

Van den Berg hat mei in ûndersyksteam de regionale sprieding fan Keamerleden sûnt 1992 yn kaart brocht. It resultaat lit sjen dat Fryslân, Grinslân en Drinte ûnderfertsjintwurdige binne yn de Twadde Keamer. Fryslân hat op dit stuit mar twa Twadde Keamerleden: Aukje de Vries foar de VVD en Harry van der Molen foar it CDA.

Eigen ferantwurdlikens: ferdjipje josels yn regionale Keamerleden

Van den Berg fynt it opfallend dat mar 3 persint fan de ynwenners fan Fryslân, Grinslân en Drinte in Keamerlid út eigen streek wit op te neamen. Yn Fryslân is Harry van der Molen noch it meast ûnbekend. "Burgerschap heeft natuurlijk twee kanten. Als je je niet vertegenwoordigd voelt in het parlement, doe je er goed aan om je te verdiepen wie er namens jouw regio in de Tweede Kamer zit. Het gaat natuurlijk niet helemaal vanzelf."

CDA wol diel parlemint regionaal kieze

It CDA stelt yn it ferkiezingsprogramma foar om yn de takomst in diel fan it parlemint regionaal te kiezen om sa te befoarderjen dat alle regio's better en earliker fertsjintwurdige binne. Van den Berg begrypt de bedoeling fan it foarstel, mar sjocht it der net gau fan kommen. "Voor een ander kiesstelsel moet de grondwet worden veranderd en dat is in Nederland een lange weg." Kiezers dy't stribje nei in parlemint mei mear minsken út de eigen regio, kinne dat neffens Van den Berg it bêste regelje yn it stimlokaal.