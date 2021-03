Fan de earste besmetting oant de lockdowns: sjoch werom op in jier corona

Wylst yn hiel Nederlân al de earste coronabesmettingen wiene, bleau it stil yn Fryslân. Oant tiisdei 10 maart 2020. In stel op De Gordyk hie yn kontakt west mei ien út Noard-Brabân dy't it firus hie. En dêr bleau it net by. Hjirûnder in gearfetting fan ien jier corona yn fjouwer fideo's.