Faasje efter Black Horse yn Menaam: ferkocht oan boubedriuw

It fertutearze eardere kafee Black Horse yn Menaam is ferkocht oan in boubedriuw, dat meldt de fraksje fan de VVD yn Waadhoeke. De bedoeling is dat der apparteminten foar starters yn komme. Ferline moanne stelde de VVD noch fragen yn de riedsgearkomste, sy woene sjen oft de gemeente de eigener stypje koe mei it oanpakken.