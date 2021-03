Terrassen Tytsjerksteradiel grutter sûnder ekstra gemeentlike heffing

Neffens boargemaster Jeroen Gebben krije de ûndernimmers dizze dagen in oanfraachformulier yn de bus "It kostet ús allegearre in soad jild", seit Gebben oer de coronakrisis.

Foar in grutter terras moatte ûndernimmers oars ek ekstra belesting betelje. Se brûke de iepenbiere romte en dat kostet jild. De gemeente brûkt dat jild foar ûnder oare it regeljen fan de ferkearsfeiligens. Mar dit jier is in grutter terras fergees. Gebben: "Wy witte dat de ûndernimmers it dreech hawwe, dus wy sizze: It giet dit jier gewoan wer fergees, lykas ferline jier."