"Wit Konijn Rood Konijn" makket ein oan jier teäterstop by De Harmonie

It giet om in inisjatyf fan it Aurora Nova Theater yn Berlyn. Yn De Harmonie wurdt it stuk yn trije sealen spile. Dy sealen binne boppedat krekt fernijd. De akteurs krije it stik pas as sy it poadium op rinne. "Sûnder tarieding en repetysjes mei in steapel papier it toaniel op dus," seit Joop Wittemans. "Geandewei moatte wy der út sjen te kommen. Dat is ferskriklik spannend, mar ik fyn it wol leuk."

It publyk kin it fergees fia in livestream folgje. Wittemans is der wiis mei dat hy wer spylje kin: "It begjint te ferfelen, de tiid fan selsrefleksje en kontemplaatsje hawwe wy no wol hân. Dêrom fyn ik it ek wol moai om te sizzen: wy binne der noch. Je kinne de minsken wer efkes kitelje om aanst wer te kommen."