Wer nije oanhâldingen foar drugslabs yn Koatstertille en Minnertsgea

It drugslab yn Koatstertille, dêr't metamfitamine makke waard, kaam ein febrewaris oan it ljocht by in ynfal yn de loads oan de Oastkern. It wie op dat stuit yn wurking. By de produksje fan crystal meth wurde gemyske stoffen brûkt. Dat kin gefaarlik wêze foar omwenners. Dyselde jûn waarden twa manlju fan 47 en 53 jier oanhâlden.

Ek nije oanhâlding foar drugslab Minnertsgea

Fierders is yn de saak fan in drugslab yn Minnertsgea ek in nije oanhâlding dien. It giet om in 41-jierrige man út Frjentsjer. Syn hûs is trochsocht. It drugslab yn Minnertsgea waard op 19 febrewaris ûntromme. Dêrby waarden trije minsken oanhâlden.