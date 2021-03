Winamer himpkweker krijt 100 oeren wurkstraf

In himpkweker fan Winaam is troch de plysjerjochter feroardiele ta in wurkstraf fan 100 oeren en in moanne selstraf ûnder betingst. De plysje trof yn desimber 2019 in himpplantaazje mei 249 lytse plantsjes oan yn de garaazje fan it hûs fan de fertochte oan de Readyk.