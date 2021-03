HEA! Kreaze kuorren fan Bouwe en Cor

Bouwe de Groot en Cor Snoeij binne betûfte einekoerflechters. Alle jierren meitsje se wol hûndert kuorren, dy't se sels foar in part ek ophingje foar nije einenêsten. De manlju hawwe elk in eigen styl. It kuorkjen is wol wat in mannesaak. Dat komt neffens De Groot omdat it fanâlds foaral troch fiskers en boeren dien waard. Mei koerflechtersferiening De Strampel besykje de manlju it ambacht yn libben te hâlden.