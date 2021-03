FIDEO: Kampioenspûl fier fuort foar froulju SC Hearrenfean nei spektakelstik tsjin ADO

Dy spanning wie goed te sjen yn it spul fan beide ploegen, dy't nettsjinsteande it tal goals net ta in soad útspile kânsen kamen: "Ik tink dat wy te graach woenen en dat we dêrtroch te ûnrêstich wienen", seit Hoekstra. "Ast gewoanwei ús wedstriden sjochst, dan kreëarje we bêst wol in soad kânsen."

'KNVB moet hier iets aan doen'

Trainer Roeland ten Berge baalt dat syn ploech yn dizze faze fan it seizoen al sa'n wedstriid spylje moast. "Ik denk dat die spanning vooral komt uit de opzet van deze competitie. Dat is gewoon een beetje jammer", seit de trainer. "Sorry dat ik het zeg, maar als wij het vrijdag niet redden dan kan het gebeurd zijn en dan is eigenlijk het seizoen een beetje over. Dan speel je in poule B, daar moet de KNVB gewoon wat aan doen."

Yn dy ferliezerspûl stiet neat mear op it spul, want it is by de froulju net mooglik om te degradearjen út de earedifyzje. De klups yn dy pûl slute it seizoen dêrtroch ôf mei seis kompetysjewedstriden wêrby't it nearne mear om giet. Ten Berge pleitet der dêrom foar om tenei oardel kompetysje te spyljen, wêrby't alle klups dus trije kear tsjin inoar spylje.

"Dat zeg ik niet alleen als we onderin eindigen, maar dat zeg ik ook als we bovenin eindigen. Ik heb het twee jaar geleden ook gezegd. Maar we maken nog steeds een kans en gaan vrijdag gewoon knokken voor wat we waard zijn. We moeten gewoon weer winnen", seit Ten Berge.