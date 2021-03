Dalstra Reizen gong fallyt troch corona, mar klimt stadichoan wer út it dal

Net allinnich foar de famylje wie it in heftige perioade, mar ek foar de 35 minsken dy't der wurken. Johan fertelt dat guon al 40 jier yn it bedriuw sieten. Alles byinoar soarge it derfoar dat er yn in negative spiraal kaam. Mar net foar lang. "Je binne ûndernimmer. De knop moat op it gegeven momint wer om. Je moatte troch." De stipe fan de klanten. Dat wie ien fan de redenen dat Johan wer út de put komme koe. "Sy stjoerden blommen en kaarten. Sy bellen oer dat se wol wer reizgje woene. Dat jout je sels wer in positive draai. Dêr doch ik it foar."

Trochstart

Ien moanne en acht dagen nei it oanfreegjen fan it fallisemint kaam ljocht oan de ein fan de tunnel. Dalstra Reizen Surhústerfean makket in trochstart en bliuwt yn hannen fan de famylje. Foarearst gean Johan, syn frou en syn beide âlden sels troch mei de aktiviteiten en de ritten, mar sûnder personiel.