Jild nedich foar wenjen en wurkjen op plattelân om druk op stêden te ferminderjen

Plattelân nedich om fraachstikken fan dizze tiid op te lossen

In aginda foar it plattelân moast der komme, want der is ek al jierren in aginda foar de stêd. Yn polityk Den Haag sizze se dat de stêd net allinnich it plak dêr't it barre moat. It plattelân is hurd nedich om de fraachstikken fan dizze tiid op te lossen, seit Van Selm.

Ferdieling romte yn Nederlân heech op politike aginda

By de folgende kabinetsformaasje sil de ferdieling fan de iepenbiere romte yn Nederlân heech op aginda stean, ferwachtet se. De P10 hat tsien konkrete punten opsteld hoe't it plattelân fitaal bliuwe kin.

Besteande wenten opknappe

Der moat mear wenromte komme yn hiel Nederlân, yn de stêden en op it plattelân. Allinnich mar oeral nijbouwiken delsette is net winsklik, fynt Van Selm. Besteande wenten moatte ek opknapt wurden. Duorsume wenten binne mear fan dizze tiid. Dêr is jild foar nedich.

In tal fraksje yn de Twadde Keamer hat al in positive reaksje jûn op de aginda plattelân, seit Van Selm. Se fine it in goed hânfet om de saak te bestudearjen.