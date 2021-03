Sponsoaren en supporters Cambuur easkje opstappen stichtingsbestjoer

Nei novimber sitte de partijen meardere kearen mei-inoar om tafel. It binne sa no en dan drege petearen om mei elkenien wer op ien line te kommen. Dat liket yn it foarjier fan 2021 dochs te slagjen. De útkomst dêrfan is dat nei dit fuotbalseizoen, op 1 juny, de leden fan it stichtingsbestjoer én de RfK opstappe.

Oant dy tiid hâldt it stichtingsbestjoer him dan dwaande mei it sykjen nei opfolgers. Yn it heechste orgaan fan de klup, wat it stichtingsbestjoer is, sitte fertsjintwurdigers út ferskate partijen. De supporters en de gemeente wurde op it stuit net fertsjintwurdige en dus sykje dy partijen nije minsken. Ek wurdt der alfêst nei nije leden foar de RfK socht, sadat dy statutêr sjoen noch gewoan aktyf bliuwe kin as de oare kommissarissen nei it seizoen opstappe.

Sponsoaren en supporters: stichtingsbestjoer earst opstappe

Foar it plan is draachflak binnen de ferskate lagen yn de klup. Oant ôfrûne wykein. De sponsoaren dy't fertsjintwurdige wurde troch de BusinessClub Cambuur binne dochs fan miening dat it oars moat en it stichtingsbestjoer earst opstappe moat. Dat fine ek de fertsjintwurdigers fan de supportersferienings dy't meiprate. Se fine dat it stichtingsbestjoer net oer harren grêf regearje moat en net al nije minsken beneame moat foar it bestjoer en de RfK. Dêrom fine de sponsoaren en de fans dat it stichtingsbestjoer opstappe moat.

Yn it stichtingsbestjoer ûntstiet fernuvering oer de hommelse feroaring fan it stânpunt fan de sponsoaren en supporters. Dizze wike sille se mei-inoar om tafel om te bepraten hoe't it no fierder moat.

En sa is it op bestjoerlik mêd op 'e nij ûnrêstich, wylst it de klup sportyf sjoen krekt foar de wyn giet. Cambuur stiet boppe-oan yn de earste difyzje en promoasje nei de earedifyzje liket de Ljouwerters hast net mear ûntgean te kinnen. Neist de bestjoerlike perikels binne der noch mear soarchlike dossiers binnen de klup. Sa is it in grutte fraach hoe't it komt mei it nije stadion, ek al wurdt der op de eftergrûn hurd wurke troch de nije ûntwikkelder Van Wijnen.