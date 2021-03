1 jier coronafirus yn Fryslân: "We hadden niet verwacht dat het een jaar zou duren"

It wie in tiid fan gaos, doe't bliken die dat Pytrik it coronafirus hie, begjin maart ferline jier. Mei freonen hie er nei Eastenryk west foar wintersport en hat dêr nei alle gedachten it firus oprûn. Sels fielde hy him goed en hie er net in soad klachten. "Ik wit noch dat ik moarns as ik wekker waard pine yn 'e holle hie en dat ik mei traprinnen wurch wie."

Wêr't Pytrik it firus it meast fielde, wie mei it laminaat lizzen. Want syn twa wiken karantêne woe er goed brûke troch de solder te fervjen en laminaat te lizzen. "Oars soe ik it lizzen fan it laminaat yn twa dagen wol klear ha, no ha ik in wike dwaande west."