FNP hat grutte beswieren tsjin it skrassen fan ymmuniteit fan Carles Puigdemont

De FNP is yn Europa oansletten by de Europeeske Frije Alliânsje, in gearwurkingsferbân fan politike partijen fan minderheden, en hat dêrtroch al lang politike kontakten mei Katalaanske nasjonalisten. De FNP hat ek alris besocht om Puigdemont nei Ljouwert te heljen, om de man de kâns te jaan om yn Fryslân syn ferhaal te dwaan. No't de man 'fûgelfrij' ferklearre is troch yn eigen kollega-Europarlemintariërs is dat foarearst in stik lestiger.

Knol tinkt lykwols net dat it gau ta útlevering fan Puigdemont oan de Spaanske justysje komme sil. "De Belgyske en de Dútse rjochter hawwe beide al in útleveringsfersyk ôfwiisd. De man giet ek yn heger berop tsjin it beslút fan it Parlemint. Mar dat syn eigen kollega-Europarlemintariërs him sa foar de bus smite liket nergens op." Neffens Knol wurdt sa ek de Europeeske demokrasy oantaaste. "Hjoed is it Puigdemont, moarn kin it in oar wêze."