Hûnderten briefstimmers yn Ljouwert krije ferkearde envelop foar ferkiezingen

De brieven binne troch in lanlike drukkerij nei de kiezers ferstjoerd. Troch in flater by de drukker is der in ferkearde slúf yn de masine dien. Dêrtroch ha guon minsken twa retourenveloppen krigen, yn pleats fan ien retourenvelop en ien foar it stimbiljet. Dat meldt de gemeente. It giet om 600 oant 800 minsken. Yn totaal meie der yn de gemeente Ljouwert 16.500 minsken mei de post stimme.

De minsken dêr't it om giet, krije sa gau mooglik in nije envelop tastjoerd, en in brief dêr't de sitewaasje yn útlein wurdt. Alle stimbiljetten dy't mei in stimpluspas opstjoerd wurde, telle mei foar de ferkiezingen. Dat meldt de gemeente. "Het maakt niet uit welke envelop de kiezer heeft gebruikt."

De gemeente fynt it spitich dat de kiezers 'ongemak ondervinden' fan de sitewaasje, mar giet der fanút dat de flater gjin gefolgen hat foar de mooglikheid om de stim mei de post út te bringen.