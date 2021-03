Buma oer hûnderten ferkearde stimsluven: “Ferfelend, mar te werstellen”

De brieven binne troch in lanlike drukkerij nei de kiezers ferstjoerd. Troch in flater by de drukker is der in ferkearde slúf yn de masine dien. Dêrtroch ha guon minsken twa retourenveloppen krigen, yn pleats fan ien retourenvelop en ien foar it stimbiljet. Dat meldt de gemeente. It giet om 600 oant 800 minsken. Yn totaal meie der yn de gemeente Ljouwert 16.500 minsken mei de post stimme.

"Er is een vergissing gemaakt bij de drukker, er zijn in een aantal gevallen twee keer dezelfde enveloppen verstuurd, terwijl dit verschillende moesten zijn. We kregen een melding, daarna is nagegaan hoe vaak het verkeerd ging," leit boargemaster Sybrand Buma út. "Dat is zo'n 800 keer. Al die mensen krijgen een nieuw bericht van ons. Dit is wel te herstellen, maar bij mensen boven de 70 jaar en in deze spannende situatie is het wel vervelend."