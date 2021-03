Suzanne 'gie nei hûs om dea te gean' en wol no mear oandacht foar seldsume kankerfoarmen

Suzanne Bakker hat PMP, in seldsume foarm fan búkflueskanker. Se is útbehannele. "Dat betsjut, grof sein, datst nei hûs giest om dea te gean", seit se.

Troch har ferhaal te dwaan hopet se dat der mear omtinken komt foar seldsume foarmen fan kanker. "Al silst allinnich mar de diagnoaze earder krije, dat soe minskenlibbens rêde kinne. Dat is winst", seit Suzanne.

By ien op de trije minsken dy't in seldsume foarm fan kanker ha, wurdt yn earste ynstânsje net de goeie diagnoaze steld. De fertragingen yn it stellen fan in júste diagnoaze kin ferklearje wêrom't de kâns dat minsken mei in seldsume foarm fan kanker de sykte oerlbje 15 prosint leger is as de kâns fan minsken dy't in kankerfoarm ha dy't faker foarkomt, stelt it Integraal Kankercentrum Nederland.

Gjin sifers

Suzanne hie graach sifers of statistieken oer har kankersoart PMP hân. "Asto in oerlibbingskâns hast fan 90 prosint ast in behanneling oangiest, of dan 30 prosint, dan makket dat in ferskil. Dan begjinst te weagjen. Om dat goed te dwaan hast dy sifers nedich, en ervaringen, mar dy binne der eins net".

Sels hat Suzanne gjin gemo hân om't it nei alle gedachten mear kostsje soe as opleverje. "En dat 'nei alle gedachten' is it drege. Ik kin dus net sizze dat ik ten koste fan alles, alles besykje. Dat is sa lestich, om't der net folle minsken binne mei dizze kankersoart."