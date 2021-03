Underwiisbestjoerder: "Elke dag is spannend, veiligheid staat op de tocht"

Ferline wike moast Steenstra in fiergeande beslissing nimme: in hele skoalle slute. Op basisskoalle De Bernebrêge yn Surhústerfean wiene tefolle besmettings by it personiel. Acht masters en juffen moesten yn karantêne, en ferfanging wie der net te finen. Freed gong de skoalle ticht. Tiisdei wie er foar it earst wer iepen, mar groep 3 bleaun thús. Dêr dûkte in nij coronagefal op.

Moandei moasten twa groepen fan CBS De Merlettes in dei nei hûs. Dat hakt deryn by de bern. "De continuïteit, de rust en veiligheid staan op de tocht. Daar hebben we allemaal last van. Wij, de kinderen en de ouders".

'Hast de helte fan âlders wegeret coronatest'

By in besmetting moat in bern 5 dagen yn karantêne en dan kin it testen wurde. Fynt sa'n test net plak, dan duorret de ôfsûndering tsien dagen. "We zien dat met name ouders van jonge kinderen de test niet willen waardoor de kinderen langer in quarantaine moeten blijven. Dat is heel vervelend voor de kinderen en de leerkrachten al respecteren we de beslissing." Neffens Steenstra wegeret hast 40 persint fan de âlders in coronatest foar harren bern.