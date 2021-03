Wenbûlevaar Wolvegea bliid mei mear klanten yn de winkel

Kapenga hopet dat der foar de simmer noch in fierdere feromming komt. Hy is no al hiel wiis mei dit beslút fan it kabinet. "By ús wurket it wol om op ôfspraak klanten binnen te hawwen. Minsken wolle it guod dochs efkes mei eigen eagen sjen en deroan fiele. Foar ús meiwurkers is dit ek folle nofliker. Want de hiele dei achter sa'n skerm sitte, fynt net ien wat oan. Jo wolle de klanten gewoan yn de eagen sjen."