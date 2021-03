Omrop TIP: 1 jier nei de earste coronabesmetting yn Fryslân, in weromblik op it jier

It begûn mei in stel op De Gordyk en yntusken binne hast 27 tûzen Friezen posityf test op it coronafirus. Dizze woansdei, 10 maart, is it presys in jier lyn dat de earste coronabesmetting yn Fryslân ûntdekt waard. It wie in jier dat eins alles stilstie, mar dochs is der just ek in soad bard. Omrop Fryslân sjocht dêrom de hiele dei werom op dit bysûndere jier mei in soad feroaringen, emoasje, mar ek moaie mominten. Tusken 21.00 en 22.00 oere is der in spesjaal telefyzjeprogramma mei ferskate gasten te sjen yn it ramt fan 1 jier corona.