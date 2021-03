Earste bytsje sinneskyn en de tiken melde harren al wer

Sykte fan Lyme

Mear as de helte fan de yn Nederlân op de site registrearre tiken hat de feroarsaker fan de sykte fan Lyme by him. In goede reden om it advys fan Tekenradar op te folgjen: kontrolearje dysels nei in dei bûtendoar. Wat gauwer oftst de tyk derút hellest, wat wat lytser de kâns dat de sykte oerdroegen wurdt. In reade rûnte of plak om de byt hinne, de 'erythema migrans' is in yndikaasje dat ien de sykte fan Lyme ûnder de lea hat. De rûnten hawwe meastentiids in trochsneed dy't grutter is as fiif sintimeter.