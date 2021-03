Takom wike kinst ek stimme op it treinstasjon fan Harns

Hoewol't der trije dagen stimd wurde kin, is it stimburo op it stasjon fan Harns allinnich iepen op woansdei 17 maart. Om te stimmen op it stasjon ha minsken in jildige stimpas nedich en in identiteitsbewiis. Yn 2006 koe der foar de earste kear stimd wurde op in stasjon.