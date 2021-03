Technysk manager Gerry Hamstra fuort by SC Hearrenfean

Hamstra seit dat hy en de klup net mear op ien line sieten. "In goed overleg hebben we daarom het besluit genomen om uit elkaar te gaan. Ik ben in 2016 bij sc Heerenveen begonnen en kijk terug op een boeiende periode waarin we samen veel hebben bereikt. Vanaf nu ga ik nadenken over een nieuwe uitdaging. SC Heerenveen is een geweldige club. Ik wens iedereen binnen en rondom de club dan ook heel veel succes toe."

Algemien direkteur Cees Roozemond lit witte dat hy it spitich fynt dat Hamstra fuort giet: "We zijn Gerry zeer erkentelijk voor hetgeen hij voor de club heeft gedaan. We wensen hem heel veel succes bij het vervolg van zijn carrière. De komende tijd ligt onze prioriteit bij het vinden van een geschikte opvolger."