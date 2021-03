Bib Gourmand foar restaurant Elevé yn Ljouwert

Restaurant Elevé yn Ljouwert hat in Bib Gourmand krigen. Dat is in ûnderskieding út deselde stâl as de wrâldferneamde Michelinstjerren, allinnich yn restaurants mei in Bib Gourmand binne gasten faak wat goedkeaper út. It giet dan om maksimaal 39 euro foar in menu fan trije gongen.