Ja Jongu Takelje Juh! Letterkeunstwurk ferdwynt fan dakken Saailân Ljouwert

De grutte letters JA JONGU NEE JUH! en NEE JONGU JA JUH! op de gebouwen oan it Saailân yn it sintrum fan Ljouwert binne tiisdei fuorttakele. Se hawwe trije jier op it rjochtbankgebou en op in appartemintekompleks stien yn it ramt fan Ljouwert Fryslân Kulturele Haadstêd 2018. De keunstwurken krije no in nij plak by it eardere postsortearsintrum oan it spoar.