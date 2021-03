Ynteresse foar Joey Veerman fan Ajax? "Foar minder as 10 miljoen euro net prate"

De ferslachjouwers meitsje harren soargen oer Joey Veerman, dy't in minne faze hat. Neffens Riemer van der Velde soe it wêze kinne dat Ajax ynteresse hat en woansdei sei er: "As Ajax wat yn him sjocht en Ajax wol yn himsels ynvestearje, dan is Ajax in moaie klup foar him. En dan soe ik foar minder as tsien miljoen net praten gean." Arjen de Boer: "Dêr komt de keapman yn Riemer wer nei boppen. Dat is wol echt it ûnderste út de kanne helje."

Go Ahead Eagles 'angstgegner' fan Cambuur

Cambuur spile dit seizoen twa kear earder tsjin Go Ahead Eagles en de ploech út Deventer wûn twa kear fan Cambuur. Arjen de Boer: "Eagles hat blykber in antwurd fûn op it spul fan Cambuur.

Neffens Tijmen van Wissing fan RTV Oost leit dat wol wat oars: "Jullie zijn toch niet bang voor de nummer vijf van de competitie? Ze spelen echt betonvoetbal, het is soms niet om aan te gluren. Ze hebben wel echt een heel goede keeper met Gorter, je weet niet wat je ziet. Maar de topscorer is Beukema met zeven goals en dat is een verdediger. Dat zegt genoeg. Go Ahead won twee keer. Maar de eerste keer was een wonder en de tweede keer was in de beker tegen een B-elftal van Cambuur."

De Boer sjocht dat oars: "Nou, ze zijn de vorige keren echt we gecounterd door Go Ahead Eagles. Het loopt mij al dun door de broek."