Enerzjykoöperaasje ferduorsumet âlde doarpswenten yn lytse doarpen

Grutste probleem is dat de measte eigeners fan de wenten it karakter fan de huzen safolle mooglik yntakt hâlde wolle. Dat wol sizze dat se dus wolle dat it der min of mear gelyks út komt te sjen nei de maatregels. Dat jilde ek foar Van Dongen. "Ik woe net alles oer de kop ha, mar woe wol dat ik myn stookkosten nei ûnderen bringe koe. Dêr hat Grieneko mij hiel bot yn holpen.

Van Dongen hat mei help fan Grieneko in liening krigen wêrtroch't se dûbeld glês oanbringe koe. En ek is it dak isolearre. "Der is in laach boppe op kaam. Dertroch binne de pannen wol wat omheech kaam, mar sa koe de binnenkant bliuwe sa as it is. Dat woe ik hiel graach." Sa seit van Dongen.

Grieneko sil it jild dat no frijkomt brûke om minsken profesjoneel advys jaan te kinnen, mar ek om minsken by te stean by it krijen fan in liening. Uteinlik moatte sa 50 âlde wenten klear makke wurde foar in gasleaze takomt.