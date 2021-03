Skiedsrjochter nei krityk Knegt: "Beslissing mei fiif skiedsrjochters naam"

Shorttracker Knegt waard op it WK op sawol de 1.500 as de 500 meter útskeakele troch in penalty, en dêrmei wie syn toernoai daliks dien. Nei ôfrin wie der poer. "Der binne yn july nije regels kaam, dêr moat elkenien harren oan hâlde. Mar neffens my hat Biesma gewoan de hiele ISU-meeting mist en is hy gewoan lekker trochgien mei it âlde systeem. Ik fiel my naaid."

'Begryp de reaksje wol'

Biesma begrypt de krityk fan Knegt wol. "Op it momint dat se Sjinkie freegje nei syn kommentaar sit hy fansels fol adrenaline, dus ik begryp de reaksje wol. Ik ha persoanlik ek hielendal neat tsjin Sjinkie. Mar wy ha de lêste moannen ferskate gearkomsten hân. En dêr bin ik allegearre by west."

De fideoskiedsrjochter makke yn Dordrecht syn debút as haadskiedsrjochter. "Dat wie wol spesjaal. Ik sil it ôfrûne wykein dan ek net gau ferjitte." En wannear't hy takom seizoen Knegt tsjinkomt? "Ik fiel my hielendal net persoanlik oansprutsen, dus Sjinkie en ik moatte it der mar efkes oer ha yn 'e takomst."