VIDEO: 'Fan binnenút’ over jeugdbescherming, het verhaal van Damaron

"Ik gean mei dizze mefrou mei"

In de eerste aflevering op 8 maart het verhaal van Damaron. Hij heeft het Foetaal Alcohol Syndroom. Hij is met een crisisplaatsing uit huis gehaald en vertelt dat het lang duurde voordat hij zijn plek gevonden had. Toen hij jeugdbeschermer Akkelien voor het eerst zag, zei hij meteen: "Ik ga met deze mevrouw mee". Akkelien weet zich dat moment nog goed te herinneren. De grote ommekeer in het gedrag en denken van Damaron kwam toen zijn vader overleed. In zijn laatste dagen vroeg vader aan Akkelien goed op zijn jongetje te passen. Heel bijzonder, want Akkelien weet ook nog goed hoe kwaad vader in het verleden over de gehele situatie is geweest.