Swimlessen foar bern kinne wer, mar oant ein maart gjin grutte ferrommingen

Swimles foar bern

Swimlessen en it ôfswimmen foar bern oant tolve jier is fan tiisdei 16 maart ôf wer mooglik. Neffens it kabinet is it wichtich dat bern de kommende simmer feilich swimme moatte kinne. Der binne wol bepaalde regels. Sa binne de klaaikeamers iepen, mar de dûsen net. Bern moatte thúsbliuwe by klachten en âlden moatte bûten op harren bern wachtsje.

Sporten foar folwoeksenen

Fan 16 maart ôf meie folwoeksenen wer sporte, mar wol bûten en mei maksimaal fjouwer persoanen yn in groep op oardel meter ôfstân. "We hebben door berekeningen gezien dat we met z'n allen miljoenen kilo's zijn aangekomen", zei Rutte. "Daarom deze kleine versoepeling." Minsken binne yn de coronakrisis folle minder oan it sporten en dat hat in negative ynfloed op harren lichaamlike en geastlike sûnens, sa docht bliken út ûndersyk. Minsken oant 27 jier mochten fan 3 maart ôf al yn teamferbân bûten sporte.

Jûnsklok ferlinge

De jûnsklok wurdt ferlinge oant en mei tiisdei 30 maart. Dy jildt tusken 21.00 en 04.30 oere. Der wurdt in útsûndering makke foar de ferkiezingsjûn op woansdei 17 maart. Earder waard sein dat de jûnsklok boppe-oan de list stie om ôf te skaffen, mar dêr is it kabinet op weromkaam. Neffens Rutte docht bliken dat de jûnsklok, mei de ien-besikersregeling, effekt hat.

Negatyf reisadvys ferlinge

Oant en mei tongersdei 15 april bliuwt it negative reisadvys fan krêft. "Blijf in Nederland en ga niet op reis", seit Rutte. It kabinet komt op 23 maart mei in nij reisadvys foar maaie. Mooglik is der dan ek mear dúdlikheid oer de simmerfakânsje.