'Fan binnenút, wa soarget foar in feilich libben?': wurk dat ferskil makket

It útgongspunt is dat bern by heit en mem grut wurde kinne. Mar dat slagget net altyd. "En dan moatte jo yngripe", fertelt Marianne Sinot. Sy is direkteur fan it Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Dit is wurk wêrby't jo it ferskil meitsje kinne yn it libben fan bern. "De kearen dat it net goed útpakt, komme yn it nijs."

Dochs pakt it faak wol goed út, wit Sinot. Sa komme yn de searje jongelju oan it wurd dy't út eigen ûnderfining fertelle oer hoe't it wie om út hûs pleatst te wurden. Sy stean foar de kamera as selsstannige en krêftige jongfolwoeksenen. En dat is, fertelt Sinot, dêr't de besiele meiwurkers it foar dogge.