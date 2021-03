Stedsbeierdier Auke de Boer spilet Radar Love as earbetoan

Nei it Frysk folksliet en nûmers fan The Rolling Stones sil de Fryske stedsbeierdier Auke de Boer no it nûmer Radar Love fan de Golden Earring hearre litte op it kariljon yn Dokkum en it oargel yn de Martinitoer yn Grins. De Boer spilet it nûmer as earbetoan oan Earring-gitarist George Kooymans op tongersdei 11 en freed 12 maart.