Lyts natuerbrantsje Driezum mooglik oanstutsen

De brânwacht fan Kollum en Damwâld hat sneon en snein drok west mei it útmeitsjen fan in natuerbrantsje yn de Rinsma Pôle. In oplettende foarbygonger seach sneontejûn dat der brân wie yn it natuergebietsje en warskôge de helptsjinsten. Mooglik is de brân oanstutsen. In wurdfierder fan de plysje koe dat lykwols net befêstigje.