Fleanfjild Lelystêd wol meiliftsje op PAS-melding boeren en dat moat net, fine tsjinstanners

Fûle reaksje boeren ferwachte

De tsjinstanners ferwachtsje fan boeren ek in fûle reaksje. It giet om in 'omstreden dossier'. De PAS-melding foar it fleanfjild is ten ûnrjochte dien, want foar it projekt wie in natuerfergunning fereaske, sizze de tsjinstanners. De 22 boargersgroepen (mei dêrby ek de Werkgroep Laafgvliegen Nee) binne feriene yn de SATL. Dy hat oanjefte dien fan fertinking fan in strafber feit (ekonomysk delikt).

Minister hat tajûn dat berekkeningen net doge

Dat it dossier net sûnder wryt of slyt is, docht bliken út in MER-rapport, sizze de tsjinstanners. Dêr stie yn dat de PAS-meldingsberekkeningen net doge. It RIVM kaam ta deselde konklúzje. De minister hat dat ek tajûn, neffens de aksjegroep. Fierders erkent de minister dat der ek flaters makke binne yn berekkeningen foar it weiferkear. De PAS-melding foar fleanfjild Lelystêd sitte dy fouten ek wer yn.

Mei twa maten mjitte

De tsjinstanners ferwachtsje fan de boeren in fûle reaksje, omdat it fleanfjild op ûneigenlike grûnen rjocht tinkt te hawwen op in natuerfergunning dy't se mei earlik wurk net krije kinne. It mei twa maten mjitten moat mar ris dien wêze.