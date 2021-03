In hûs lease - Dijkstra Draisma en WoonFriesland gean de útdaging oan

In auto, in wasmasine of in mobile telefoan; tsjintwurdich kinst alles lease. Mar oant no ta wie it noch net earder mooglik om ek in hûs te leasen. Wietse de Vries fan Dijkstra Draisma leit út hoe't it krekt wurket. "We hebben samen met een totaalconcept bedacht, waarmee we het wonen als een complete dienst aanbieden."

Njonken de wenning kinne hierders gebrûk meitsje fan noch folle mear tsjinsten. De meast opfallende is wol dat se in elektryske auto of fyts lease kinne. De Vries: "We vinden het heel belangrijk om mensen die voor een sociale huurwoning in aanmerking komen, te helpen bij het verbeteren van hun mobiliteit. Daarmee geven we woningcorporaties bovendien de mogelijkheid om ook verder uit het centrum sociale huurwoningen te bouwen."

Foar 10 jier

Mei it nije wenkonsept wol de bougroep twa wichtige tema's oansnije. "Allereerst werken we met dit concept aan de circulaire economie, waarbij we grondstoffen in eigendom houden. Anderzijds is dit een oplossing voor het grote woningtekort." WoonFriesland least de wennings yn earste ynstânsje foar 10 jier. "Hoe het na die tien jaar loopt, dat moet de tijd uitwijzen", fertelt De Vries. "Het kan ook zijn dat we de afspraak voortzetten. Dat zou het allermooiste zijn."