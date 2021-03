Ekolooch giet treurprotter te liif mei beferzen ierdbeien

De treurprotter is in eksoat, dy't lânseigen fûgels terrorisearret. Dêrom hat de Provinsje Fryslân Fokkens frege om de bistjes te fangen. Dat moat lykwols perfoarst op 'bistfreonlike' wize barre. Fokkens mei de fûgels dus net ôfsjitte. "Ik fang se en bring se nei in opfanglokaasje", leit er út.

Tûke fûgels

Dat is lykwols makliker sein as dien, docht al rap bliken as Fokkens op It Hearrenfean oan syn jacht begjint. "De treurprotter is net ûnnoazel en lit him net samar fange. It binne tûke bisten, dy't leare fan harren eigen foutsjes. Dus it is noch net sa ienfâldich om se te fangen. Mar ik sil myn bêst dwaan."