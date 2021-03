Tredde faksinaasjelokaasje yn Fryslân iepen: ek yn Snits wurdt prikt

Nei Ljouwert en Drachten kinne minsken harren tenei ek yn Snits faksinearje litte tsjin it coronafirus. Moandeitemoarn wie de 82-jerrige Klaas Wijnia út Boalsert as earste oan bar. Meiwurkers fan GGD Fryslân kinne alle dagen sa'n 250 minsken faksinearje yn Snits. As der mear coronafaksins beskikber binne, kinne yn Snits goed tûzen minsken deis prikt wurde.