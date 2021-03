Fernijd doarpshûs Kollumerpomp hast klear: "Wy ha sin oan in bierke oan de bar"

It begûn allegear mei it plan om it plafond te isolearjen, mar al rap folge der in flinke ferbouwing. Klaas Kuiken fertelt entûsjast oer de groep frijwilligers dy't de ôfrûne moannen it doarpshûs fernijden. "Fia it Iepen Mienskipsfûns krigen wy jild om de boel te isolearjen. Dêrmei koenen wy ek noch mear dwaan. It plafond, de bar, de muorren, de flier; alles ha wy oanpakt."

Ek yn de keuken is der fan alles fernijd. It liket wol in profesjonele keuken út in restaurant. Frijwilliger Corien Boerema is sa grutsk as in pau. "Alles is der hjir útgong en wy ha alles nij. Dit is de grutste ynvestearring yn it doarpshûs. Hjir hat de ponghâlder fêst wol in nachtje fan wekker lein", laket se.