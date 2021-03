Kening Willem-Alexander: "Prachtig om Suzanne Schulting met overmacht te zien winnen"

Yn in berjocht op facebook meldt it Keninklik Hûs dat it keningspear sjoen hat hoe't Schulting mei oermacht alle ôfstannen wûn. De wrâldtitel by de mannen en de froulju op de relay neame se "een passende afsluiting" fan it kampioenskip.

