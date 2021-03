Schulting kin allinne noch mar laitsje: "Ik bin hiel bliid mei alles"

Knegt is der in skoft út west, nei in ûngelok mei in houtkachel. Foar dit toernoai sei er dat er er op 90 persint fan syn krêft siet, yn fergeliking mei de tiid foar it ûngelok. Dat is noch hieltyd sa, seit er. "Je wurde yn ien wykein fysyk net folle better. Mar it komt allegearre wol goed!"

De Laat tinkt dat er better is as er tinkt

Foar Itzhak de Laat makket de relaymedalje in protte goed, mar net alles. "Er zit nog wel een klein steekje in mijn hart, van het individuele toernooi. Maar de relay winnen is wel de mooiste afsluiting, met het team winnen. Dus ik sta hier met een lach."