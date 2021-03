Skries kriget muzikaal wolkom yn Easterlittens

It wolkom is organisearre troch it boargerinisjatyf Kening fan 'e Greide. Dy wol sa omtinken freegje foar de greidefûgels. Dêr giet it net goed mei. Der binne hieltyd minder briedpearen te finen yn de provinsje. Benammen mei de skries giet it net goed.

It muzikale wolkom moat de greidefûgels hearre litte dat se wolkom binne yn de provinsje. De earste skries is al werom út Afrika. Aent Lieuwes fûn ein ferline wike syn tydlike thús yn in stik greide súdlik fan Snits.