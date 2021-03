Max Aardema (PVV) giet de Keamer yn as er mei foarkarstimmen keazen wurdt

Aardema die syn útspraak yn it nijfoarum fan Buro de Vries. Dêryn diskusearre hy mei ûndernimmer Jenny Douwes en kandidaat-Keamerlid Habtamu de Hoop (PvdA) oer aktuele saken. Se wiene it hast nergens oer iens.

Stevige krityk op asprirant-Steatelid Van Swol (Code Oranje)

Oer ien saak koene se it wol iens wurde: As jo troch de kiezer foar in bepaalde partij yn de Keamer of Steaten keazen binne, dan jouwe jo dy sit werom as jo der útstappe. Moreel is it net ferantwurde om dan foar in oare partij yn dy keamer te sitten.

Dêrmei hie it trio stevige krityk op Samuel van Swol út Ljouwert, dy't ein maart as Steatelid ynstalleare wurdt. Van Swol slút him oan by de partij Code Oranje, fan de Haachske âld-wethâlder Richard de Mos. Mar hy komt yn de Steaten fia Forum voor Democratie. Hy folget Johan Stellema op, dy't koartlyn opstapte by Forum.

'Westerlingen gefaar foar Fryske taal'

Oer alle oare diskusjepunten ferskilden de foarumleden fan miening. Sa sei Habtamu de Hoop, dy't op nûmer njoggen stiet op de kieslist fan de PvdA, dat westerlingen hjir fan herte wolkom binne wylst Aardema kritysk is op westerlingen dy't nei ús provinsje ta komme om relatyf goedkeap in hûs te keapjen. "Us Fryske taal giet der oan as wy dat tastean".

De Hoop makket him sterk foar mear huzebou. "Us jongelju moatte yn it doarp wenjen bliuwe kinne, sadat it doarp leefber bliuwt. Op dit stuit is it eins ûnmooglik foar jongelju om oan in hûs te kommen yn it doarp dêr't se opgroeid binne". Mei dit agindapunt fan de PvdA profilearret de Hoop him yn de ferkiezingskampanje.