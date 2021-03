HEA! In slach om troch Earnewâld

Piebe Wester (81) besiket alle dagen noch in blokje om te gean, mar rinnen slagget net sa bêst mear. De leeftiid begjint mei te spyljen. De Earnewâldster makket him net sa drok om de jûnsklok, want om dy tiid hinne giet hy der dochs noait mear út. Wester makket him mear soargen oer it SKS skûtsjesilen en oft dat dizze simmer wol wer trochgiet. Sels hat hy 25 jier yn de kommisje fan Earnewâld sitten.