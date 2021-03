Gaotyske superfinale bringt Itzhak de Laat nei fiifde plak yn klassemint

Itzhak de Laat falt bûten de medailles op it wrâldkampioenskip shorttrack. Nei in gaoatyske superfinale klom er op nei it fyfde plak yn it einklassemint. De Laat hie in bliksemstart en pakte in rûntsje foarsprong, mar de Frânsman Charles Lepape oertrof him en pakte nóch in rûntsje. Dêrtroch waard De Laat úteinlik twadde yn de superfinale. Hy kaam twa punten tekoart foar in medalje.