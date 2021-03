Maksimale skoare op WK foar Schulting nei winst yn superfinale

Schulting wie al foar it begjin fan de superfinale wis fan de allround-titel, trochdat se earder al goud pakte op de 500 meter, de 1.000 meter en de 1.500 meter. It sulver yn it klassemint giet nei Courtney Sarault fan Kanada, tredde wurdt de Italiaanske Arianna Fontana. De twa oare Nederlanners Selma Poutsma en Xandra Velzeboer einigje as respektyflik fjirde en sechde.