Suzanne Schulting wrâldkampioen mei trije gouden medaljes

Yn it klassemint is de dominânsje fan Schulting tige grut. Dêrtroch hoecht se yn de superfinale allinne noch mar oer de finish te kommen om wis te wêzen. Efter har is der noch wol folop striid om de oare medaljes. De Kanadeeske Courney Sarault hat op it stuit de beste papieren foar it sulver, foar de Italiaanske Arianna Fontana. De twa oare Nederlânske froulju steane op plak fjouwer (Selma Poutsma) en seis (Xandra Velzeboer) en soene by in goeie superfinale mooglik noch in medalje helje kinne.